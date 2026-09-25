Doodgeschoten man op Amsterdams terras is gevangenismedewerker

Een man is vrijdagmiddag doodgeschoten bij een schietpartij op de NDSM-kade in het noorden van Amsterdam. Het gaat om een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt dit aan Hart van Nederland. De verdachte is aangehouden. De politie doet onderzoek.

De politie ontving omstreeks 15.05 uur een melding van een schietpartij. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat er vrijdagmiddag een woordenwisseling plaatsvond tussen twee mensen op het terras. Kort daarna is er iemand beschoten en hierdoor overleden. Volgens een getuige van het Parool ging het om een ruzie over een blaffende, loslopende hond.

Op het moment van de schietpartij zat het terras vol en waren er ook kinderen aanwezig. Het zou gaan om een heftig incident. De getuigen zijn meteen per bus naar het politiebureau gebracht. Ter plaatse doet de politie onderzoek. Zo zijn er duikers aanwezig die in het water aan het zoeken zijn naar het wapen.

Ooggetuigen

Het Parool schrijft dat de pont die daar vanaf het Centraal Station over het IJ aankomt, tijdelijk op een andere plek moet aanmeren. De schietpartij zou vlak bij de aanmeerplek zijn gebeurd. De pont gaat nu tijdelijk naar de Distelweg.