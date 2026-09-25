OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Doodgeschoten man op Amsterdams terras is gevangenismedewerker

Crime

Vandaag, 16:13

Een man is vrijdagmiddag doodgeschoten bij een schietpartij op de NDSM-kade in het noorden van Amsterdam. Het gaat om een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt dit aan Hart van Nederland. De verdachte is aangehouden. De politie doet onderzoek.

De politie ontving omstreeks 15.05 uur een melding van een schietpartij. Een politiewoordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat er vrijdagmiddag een woordenwisseling plaatsvond tussen twee mensen op het terras. Kort daarna is er iemand beschoten en hierdoor overleden. Volgens een getuige van het Parool ging het om een ruzie over een blaffende, loslopende hond.

Op het moment van de schietpartij zat het terras vol en waren er ook kinderen aanwezig. Het zou gaan om een heftig incident. De getuigen zijn meteen per bus naar het politiebureau gebracht. Ter plaatse doet de politie onderzoek. Zo zijn er duikers aanwezig die in het water aan het zoeken zijn naar het wapen.

Ooggetuigen

Het Parool schrijft dat de pont die daar vanaf het Centraal Station over het IJ aankomt, tijdelijk op een andere plek moet aanmeren. De schietpartij zou vlak bij de aanmeerplek zijn gebeurd. De pont gaat nu tijdelijk naar de Distelweg.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.