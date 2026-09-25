Duikers vinden vuurwapen na fatale schietpartij op NDSM-kade

Duikers hebben vrijdag een vuurwapen gevonden na de dodelijke schietpartij op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daar werd eerder op de middag een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad doodgeschoten. De verdachte is aangehouden en de politie gaat ervan uit dat er geen andere verdachten zijn.

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De politie kreeg rond 15.05 uur een melding van de schietpartij. Volgens een politiewoordvoerder ontstond op een terras een woordenwisseling tussen twee mensen. Kort daarna werd het slachtoffer beschoten en overleed hij.

Een getuige vertelt aan Hart van Nederland dat de ruzie zou zijn ontstaan vanwege een blaffende, loslopende hond. "Die man had een hond bij zich. Het leek wel op een soort hulphond", vertelt een oudere vrouw. "Toen de man na de schietpartij naar de kade liep om het wapen in het water te gooien, liet hij de hond los. In de tijd van het schreeuwen en schieten begon de hond veel te blaffen."

Kinderen aanwezig op terras

Op het moment van de schietpartij zat het terras vol en waren er ook kinderen aanwezig. Getuigen werden na het incident per bus naar het politiebureau gebracht.

Bronnen binnen de politie meldden eerder dat de verdachte zijn wapen in het IJ had gegooid. Duikers gingen daarop in het water zoeken en hebben inmiddels een vuurwapen gevonden. De politie onderzoekt of dit het wapen is dat is gebruikt bij de schietpartij.

Oproep om beelden te delen

De schietpartij gebeurde dicht bij de plek waar de pont vanaf Amsterdam Centraal aanmeert. Volgens Het Parool moest de pont daardoor tijdelijk uitwijken naar de Distelweg.

De politie roept mensen die informatie of beelden van het incident hebben op zich te melden.