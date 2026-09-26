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Schutter Amsterdam is 37-jarige Somalische Amin D.

Crime

Vandaag, 18:47

Nog geen 24 uur na de dodelijke schietpartij aan de NDSM-werf in Amsterdam is de identiteit van de vermeende schutter bekend: Amin D., woonachtig in Amsterdam Noord. Omdat hij van Somalische komaf is stond hij daar bekend als 'Soma'. Hij zou in meerdere gevangenissen hebben gezeten, waaronder het Justitieel Complex Zaanstad, waar het overleden slachtoffer Marcel werkzaam zou zijn geweest.

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Of dit laatste met de dodelijke schietpartij te maken heeft, is nog volop in onderzoek. De onthulling van de naam is zaterdagmiddag gedaan door het Parool. Die krant schrijft ook dat D. al veel vaker in aanraking kwam met justitie: voor een poging tot het doodschieten van iemand, een zware mishandeling en ander geweld. Ook zou hij fan zijn van wapens. Buurtgenoten van de man zeggen dat hij ze vroeger zo voor geïnteresseerden kon regelen.

Bekenden van D. omschrijven hem als een eng figuur. Ook zijn oudere broer heeft een slechte reputatie in Amsterdam-Noord en zou ook meerdere keren veroordeeld zijn voor grof geweld.

Zelf ook neergeschoten geweest

Als klap op de vuurpijl was D. ook zelf wel eens slachtoffer van extreem geweld. Bij een conflict in het criminele milieu zou hij in zijn buik geraakt zijn. Hij moest daarna onder het mes. Na afloop zou D. gefrustreerd zijn geraakt over het naar eigen zeggen gebrek aan onderzoek in zijn eigen zaak. Dat zou hebben geleid tot een toename van drugsgebruik, wat hem nog gevaarlijker maakte.

De schietpartij speelde zich vrijdag af bij een restaurant aan de NDSM-werf. Het slachtoffer, gevangenismedewerker Marcel, werd doodgeschoten op klaarlichte dag. Videobeelden tonen wat er direct daarna gebeurde. Medewerkers van het restaurant hebben tegen Hart van Nederland verklaart zeer geschrokken te zijn.

Bovenaan deze pagina zie je de bewuste videobeelden.

Door Daniël Bom

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