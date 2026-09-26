Bizarre beelden tonen verdachte na fatale schietpartij, personeel geschokt

Nog steeds is het een onwerkelijk tafereel dat zich vrijdag afspeelde in Amsterdam: de schietpartij waarbij een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad werd doodgeschoten. Eerder vertelden buren bij Hart van Nederland hevig geschokt te zijn. Nu is er nieuw beeldmateriaal opgedoken van de vermoedelijke schutter.

De fatale schietpartij was op papier al ongelooflijk naar, maar op de beelden die gemaakt zijn aan de overkant van de NDSM-kade is nu van minuut tot minuut de nasleep te volgen. De vermeende dader, in rode kleding gehuld, is duidelijk te zien, evenals zijn handelingen.

Dit is te zien in de video

Het filmmateriaal begint vermoedelijk vrijwel direct na het schieten zelf. Je zou verwachten dat de schutter op de vlucht zou slaan, maar niets van dat alles is wat volgt. De man staat namelijk langere tijd te schreeuwen aan de rand van het terras. Niet veel later loopt hij daarvan weg en lijkt hij zijn wapen in het water te gooien. Vervolgens loopt hij naar zijn hond om die aan te lijnen.

Het filmmateriaal begint vermoedelijk vrijwel direct na het schieten zelf. De schutter slaat daarna niet op de vlucht. De man blijft langere tijd aan de rand van het terras staan en schreeuwt. Niet veel later loopt hij weg en gooit hij zijn wapen in het water. Vervolgens loopt hij naar zijn hond om die aan te lijnen.

Agenten slaan man in de boeien

Het schreeuwen gaat daarna door, van iets grotere afstand. Ook knielt de verdachte daarbij soms op de grond. Opvallend is dat er dan al dusdanig veel tijd is verstreken na de knallen, dat er weer nietsvermoedende voorbijgangers langs het terras beginnen te lopen. Op het beeldmateriaal is in ieder geval één persoon te zien die langs het terras loopt.

Na het hierboven geschetste tafereel knielt de man opnieuw en wacht hij op de politie, met zijn armen in de lucht geheven. De toegesnelde agenten benaderen de vermeende schutter en slaan hem in de boeien. Omstanders moeten door de politie op afstand worden gehouden. Kort na het afvoeren van de verdachte eindigt de video.

Personeel in shock

Een dag na het gruwelijke voorval spreekt Hart van Nederland met een medewerker van de horecagelegenheid waar het drama zich op het terras heeft afgespeeld. Uit respect voor de nabestaanden en het onderzoek willen ze niet op camera reageren. Ook blijven ze liever anoniem. Wel stellen ze "enorm geschrokken" te zijn. "We voeren veel gesprekken met elkaar en we hebben ook het verzoek gekregen vanuit slachtofferhulp om ook goed op elkaar te letten de aankomende periode."

De medewerker vervolgt met een heftige omschrijving van de minuten rond de schietpartij zelf. "De meeste collega's stonden gisteren op dat moment in de keuken. Een collega stond in de bediening. Zij is nu bij haar familie omdat voor het voor haar heel ingrijpend was." Het restaurant is zaterdag wel gewoon opengegaan. "Het is heel raar maar we moeten toch door."

Voor de zaak liggen bloemen ter nagedachtenis aan het slachtoffer. Het personeel zelf heeft ook bloemen ontvangen als blijk van steun, besluit de medewerker.