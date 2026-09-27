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Familie doodgeschoten Marcel: 'Abrupt van leven beroofd'

Crime

Vandaag, 15:30

"Dit had nooit mogen gebeuren." De familie van de 61-jarige Marcel die op de NDSM kade in Amsterdam werd doodgeschoten, reageert diepbedroefd op zijn overlijden. "Wat een mooie, zonnige en gezellige vrijdagmiddag voor ons was, is geëindigd in een drama."

Het slachtoffer werd na een woordenwisseling op een vol terras neergeschoten en overleed aan zijn verwondingen. "Ineens moeten we in de verleden tijd praten over mijn lieve man, vader en supertrotse opa", schrijft de familie in een verklaring die is verspreid door Namens de Familie.

Volgens zijn familie was de man "wars van elke vorm van geweld". "Hij stond altijd voor iedereen klaar en was onze beste steun en toeverlaat. Dat hij zo abrupt van zijn leven is beroofd doet ons ongelooflijk veel pijn en verdriet."

Schietpartij op NDSM-werf

De schietpartij speelde zich vrijdag af bij een restaurant aan de NDSM-werf. Het slachtoffer, gevangenismedewerker Marcel, werd doodgeschoten op klaarlichte dag. Videobeelden tonen wat er direct daarna gebeurde. Medewerkers van het restaurant hebben tegen Hart van Nederland verklaart zeer geschrokken te zijn.

Korte tijd na het incident arresteerde de politie een verdachte. Nog geen 24 uur daarna is de identiteit van de vermeende schutter bekend: Amin D., woonachtig in Amsterdam Noord. 

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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