Van Weel: buitenlandse brandweer niet meer nodig bij bestrijden natuurbranden

De grote natuurbranden in Nederland zijn onder controle. Buitenlandse hulp is niet langer nodig. Dat melden minister David van Weel van Justitie en Veiligheid en Hein van der Loo, voorzitter van het Interregionaal Beleidsteam (IRBT). Brandweerlieden uit onder meer België, Duitsland en Frankrijk keren terug naar huis.

Donderdagavond werd om hulp van buitenlandse brandweerdiensten gevraagd, omdat er meerdere grote natuurbranden woedden, zoals bij 't Harde, Oirschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast.

"De grote natuurbranden zijn onder controle. De internationale hulp wordt vandaag afgerond", schrijft Van Weel op sociale media. Hij bedankt de buitenlandse brandweerkorpsen die de afgelopen dagen hebben geholpen bij het bestrijden van de branden. Ook Van der Loo spreekt zijn waardering uit richting de drie landen.

Regio's hebben weer genoeg capaciteit

De afgelopen dagen kwam het IRBT meerdere keren bijeen om de inzet van hulpdiensten goed op elkaar af te stemmen. In dit team zitten de voorzitters van de veiligheidsregio's uit de getroffen gebieden.

Volgens Van der Loo ligt de verantwoordelijkheid nu weer volledig bij de afzonderlijke regio's. Die hebben weer genoeg mensen en middelen om eventuele nieuwe natuurbranden aan te pakken.

De afgelopen week braken er verschillende branden uit in Nederland, onder meer in het Gelderse dorp 't Harde. Brandweerstel Gert en Gerranda vertellen in de bovenstaande video hoe zij de afgelopen dagen hebben beleefd tijdens het blussen van die brand.

Buitenlandse hulp

De Duitse brandweer stuurde vrijdag 21 voertuigen met 67 mensen naar Nederland en Frankrijk 41 mensen met 10 voertuigen. Verschillende Belgische brandweerploegen rukten ook deze week uit om de brand bij Weert te helpen blussen.

Zaterdag waren Franse en Duitse brandweerlieden nog in Weert bezig. Ze werden daar in de loop van de dag afgelost door brandweerlieden uit Utrecht. Onduidelijk was of ze daarna nog ingezet zouden worden, maar dat is nu niet meer nodig.