Man (43) aangehouden voor brandstichting in huis Rotterdamse wethouder

De politie heeft donderdag een 43-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen in de stad. Een van de branden waarmee hij volgens de politie in verband wordt gebracht, was vorige maand in een woning in Rotterdam-Lombardijen. Daar werd op 6 juli de binnenkant van een huis vrijwel volledig verwoest.

Op 6 juli werd brand gesticht bij het huis van de Rotterdamse DENK-wethouder Faouzi Achbar, werd eerder bekend. Hij en zijn gezin waren op dat moment niet thuis.

ANP