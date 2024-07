Politie vermoedt brandstichting bij woning Rotterdamse DENK-wethouder

De politie vermoedt dat de brand bij de woning van de Rotterdamse DENK-wethouder Faouzi Achbar afgelopen zaterdag mogelijk is aangestoken. Dat laat een woordvoerder maandag weten na berichtgeving van het AD. De brand was zaterdagavond rond 22.15 uur. De wethouder was op het moment van de brand bij de wedstrijd Nederland-Turkije op het EK in Berlijn. Ook zijn gezin was niet thuis. Niemand raakte gewond.

Bij de woning in het zuiden van de stad wordt maandag nog onderzoek gedaan, aldus de politie. Er is nog niemand aangehouden.

Woning nu onbewoonbaar

De woning van Achbar is nu niet bewoonbaar, zegt zijn woordvoerder. Dat heeft te maken met de schade, maar ook met het onderzoek van de politie. Het gezin verblijft momenteel op een andere plek. De wethouder is heel erg geschrokken, "maar hij maakt het naar omstandigheden goed", aldus zijn woordvoerder. Achbar is ook gewoon aan het werk. "Verder wachten we het onderzoek van de politie af. Er is nog niets duidelijk over het motief en over de daders. Maar de politie pakt het heel voortvarend op."

De Rotterdamse afdeling van DENK zegt in een schriftelijke reactie dat het huis "volledig is afgebrand". Fractievoorzitter Serkan Soytekin noemt de mogelijkheid van brandstichting "gruwelijk, misdadig en laf". De partij is "diep geschokt en verontwaardigd" en noemt het "een regelrechte aanval op een politicus en zijn gezin" en op "de democratie en onze rechtsstaat". De fractievoorzitter wil dat de autoriteiten zo snel mogelijk de "verantwoordelijken ter verantwoording" roepen. "Dit kan en mag niet onopgelost blijven", aldus Soytekin.

Steunbetuigingen

Fractievoorzitter Stephan van Baarle van de Tweede Kamerfractie van DENK zegt "diep geschokt" te zijn door de "walgelijke aanval". "Ik roep de autoriteiten op om alles op alles te zetten om de daders te pakken en te straffen", meldt hij op X.

De lokale partijen Leefbaar Rotterdam, de Rotterdamse VVD en D66 Rotterdam noemen het bericht "afschuwelijk" en zeggen "diep geschrokken" te zijn. Fractievoorzitter van CDA Rotterdam René Segers-Hoogendoorn noemt het een "laffe daad" als het inderdaad gaat om gerichte brandstichting. Zijn collega's wensen Achbar en zijn gezin veel sterkte.

Ook van buiten Rotterdam komen steunbetuigingen binnen. De Amersfoortse GroenLinks-wethouder Nadya Aboyuaakoub-Akkouh hoopt dat "alles op alles" wordt gezet om de daders te pakken.

ANP