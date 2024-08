Dode gevonden in brandende tractor in Brummen

In het Gelderse Brummen is donderdagochtend een overleden persoon gevonden in een brandend landbouwvoertuig. Het voertuig stond in een weiland aan de Voorstondensestraat.

De politie weet nog niet wat er is gebeurd en houdt rekening met alle mogelijke scenario's, aldus een woordvoerster.

De hulpdiensten werden gealarmeerd voor een brand. Eenmaal daar werd de dode in het voertuig gevonden. De identiteit is nog niet bekend.

ANP