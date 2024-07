Franse burgemeester ontdekt dode Nederlander in busje

De burgemeester van het Fransje dorpje Hommarting, op zo'n vier uur rijden van de Nederlandse grens, deed vorige week een afschuwelijke ontdekking. Afgelopen vrijdag vond hij in een wit Volkswagenbusje het stoffelijk overschot van een 60-jarige Nederlander.

Amper acht dagen voor de vondst zag burgemeester Jean-Louis Nisse de Nederlander nog aankomen in het Franse dorp dat enkel 725 inwoners telt. "Hij keek me nieuwsgierig aan en zwaaide naar me voordat hij in zijn voertuig stapte. Hij was op doorreis", zegt Nisse tegen de Franse krant Republicain Lorrain.

Zorgen in de buurt

Een ruime week later merkte een buurtbewoner het tot camper omgebouwde busje op nadat het al meerdere dagen op dezelfde plek geparkeerd stond. Hij deelde zijn zorgen met de burgemeester, die zich op dat moment nog van geen kwaad bewust was. Op aandringen van de medebewoner ging hij op onderzoek uit.

Lees ook: Nederlandse man slaat kat dood met breekijzer in Athene Nederlandse man slaat kat dood met breekijzer in Athene

Toen Nisse bij het voertuig aankwam, zag hij de portemonnee van de Nederlander door de ruit op de voorbank liggen. Toen hij de deur van het ontgrendelde busje opende en onder een deken op de achterbank keek, deed hij de 'huiveringwekkende ontdekking'. Het lichaam toonde al tekenen van ontbinding.

Natuurlijke dood

Volgens lokale media zijn er geen sporen van geweld aangetroffen op het lijf van de dode man. Na dagenlange autopsie blijkt dat de Nederlander een natuurlijke dood is gestorven.