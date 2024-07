Vrouw bewusteloos uit brandende woning gered in Sleeuwijk

De brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in Sleeuwijk een vrouw uit haar brandende woning gered. De brand ontstond rond middernacht in een huis aan de Oudland van Altenastraat.

De brand ontstond in de keuken, waarna de bewoonster vermoedelijk wakker werd door het geluid van de rookmelder en probeerde te ontsnappen. Volgens een correspondent ter plaatse raakte ze halverwege haar vlucht bewusteloos. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kon dit echter niet bevestigen.

Omwonenden, die eveneens door de rookmelder gewekt werden, schakelden de hulpdiensten in. Bij aankomst wist de brandweer de vrouw snel uit haar woning te halen en eerste hulp te verlenen. Tegelijkertijd lukte het andere brandweerlieden het vuur in de keuken snel te blussen.

Naast de brandweer waren ook twee ambulances en een traumahelikopter snel ter plaatse om medische zorg te verlenen. De vrouw werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer heeft nadien zowel de getroffen woning als de naastgelegen huizen geventileerd om de rook te verwijderen en verdere schade te voorkomen. De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht.