Snackbar afgebrand in Amsterdam, politie vermoedt brandstichting

Bij een snackbar in Amsterdam-Zuid heeft afgelopen nacht een flinke brand gewoed. De politie meldt donderdagochtend dat er een vermoeden is van brandstichting. Bij de brand raakte niemand gewond, maar een paar mensen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

De brand was rond 04.50 uur bij Coja Snacks aan de Marathonweg. Bewoners van de omliggende woningen moesten om veiligheidsredenen tijdelijk hun huis verlaten. De politie onderzoekt de brand en is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of gehoord.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP