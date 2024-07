'Agressieve meeuwen vallen medewerkers Amsterdams ziekenhuis aan'

Het Amsterdam UMC heeft medewerkers gewaarschuwd voor agressieve meeuwen. Dat schrijft NU.nl donderdag. De meeuwen, die hun jongen proberen te beschermen, hebben zowel op de locatie AMC als VUmc medewerkers aangevallen.

Volgens een intern bericht dat vorige week op intranet verscheen en is ingezien door NU.nl, zijn de meeuwen vooral actief op het AMC. Ze vallen nietsvermoedende medewerkers aan, zoals blijkt uit een recent geval waarin een medewerker op de parkeerplaats naast het psychiatriegebouw werd aangevallen.

"Een meeuw had een nest gemaakt tussen de rijen auto's. Het was verschrikkelijk. Vandaag heb ik mijn fiets aan de andere kant van het gebouw gezet, omdat ik hier niet durfde te parkeren," aldus de medewerker.

Keycord als wapen

Het ziekenhuis heeft zijn personeel geïnformeerd over de meeuwenoverlast. "We vonden het belangrijk om onze collega's hierover te waarschuwen," zegt een woordvoerder van het Amsterdam UMC. Hoewel het exacte aantal klachten onbekend is, is de overlast duidelijk merkbaar.

Het ziekenhuis heeft inmiddels advies gevraagd bij een expert. Die heeft geadviseerd om kalm te blijven en iets boven je hoofd te zwaaien, zoals het keycord met je medewerkerspas. "De meeuwen houden daar niet van en zullen niet lager komen dan de hoogte waarop je zwaait", aldus de woordvoerder.