Heftige politieachtervolging in Amsterdam: bestuurder veroorzaakt drie aanrijdingen

Een bestuurder heeft maandagmiddag in Amsterdam drie aanrijding veroorzaakt. Degene reed op dat moment in een gestolen auto en werd achtervolgd door de politie. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. Naast schade aan twee voertuigen, werd ook een vrouw aangereden.

Na een melding over een gestolen auto zette de politie de achtervolging in door stadsdeel West. De bestuurder raakte tijdens de achtervolging twee auto's en reed ook een vrouw aan op straat. De klap met het slachtoffer was volgens de politie erg heftig, maar de verwondingen vielen dermate mee dat het slachtoffer zelfstandig naar het ziekenhuis kon gaan.

De bestuurder van de gestolen auto reed zich na de aanrijdingen klem, wa arna de twee inzittenden te voet vluchtten. Agenten wisten de twee uiteindelijk aan te houden.

Omdat de aanrijding met de vrouw er volgens de politie heftig uit zag, is er voor getuigen slachtofferhulp beschikbaar gesteld. De politie heeft de zaak in onderzoek.