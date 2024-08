Zonnig (festival)weer voor de boeg, maar pak de poncho erbij

De zomer is nog lang niet voorbij, en dat is goed nieuws voor veel Nederlanders. Zeker voor degenen die dit weekend bijvoorbeeld een festival als Lowlands gaan bezoeken. Maar: zorg er wel voor dat je een paraplu, poncho of regenjas bij je hebt. Hoe zonnig en warm het de komende dagen ook mag zijn, er zullen her en der toch buien vallen.

Donderdagochtend is het een beetje nevelig en lokaal kan het mistig zijn. Er zijn wolkenvelden maar de zon gaat al snel schijnen bij een temperatuur die rap boven de 20 graden uit zal gaan komen.

Ook donderdagmiddag blijft het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Aan de kust tikt het kwik de 22 graden aan, in het zuidoosten zelfs de 27. Vanuit het westen zal de bewolking toenemen, en daarmee komt er ook zo'n welbekende storing het land binnen. In de avond kan er in het noordwesten van het land al een bui vallen. In de nacht zal ook de rest van het land daarmee te maken krijgen.

Wat regen, niet koud

Vrijdag overdag is het overwegend bewolkt en zijn er perioden met regen. Soms kan het zelfs flink plenzen en onweren. Daarom het advies om maatregelen te nemen, zoals die poncho. Koud zal het echter niet worden, de temperatuur ligt tussen de 21 en 24 graden.

Zaterdag is er nog een enkele bui, maar er komt steeds meer zon bij een temperatuur van ongeveer 23 graden. Zondag zet het zonnige weer zich voort, net als volgende week. Al is er ook dan af en toe een dag met... regen.