Bijna zomers: dit kun je verwachten van het stralende weer komende dagen

We kregen woensdag al een voorproefje van wat ons de komende dagen te wachten staat: heerlijk veel zon en een prima temperatuur. Het weer wordt de komende dagen nóg beter, met zelfs temperaturen die we soms in de zomer zien. Dit is wat we precies kunnen verwachten.

Omdat we de komende dagen te maken hebben met een krachtig hogedrukgebied boven Denemarken waait er een stevige oostenwind die warme en droge lucht aanvoert. Het wordt zonnig, met maximaal een beetje sluierbewolking.

Met 20 tot 22 graden wordt het warm voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt het in het zuiden lokaal 22 graden, op andere plekken wordt het 's middags 19 tot 21 graden. De wind is nog aanwezig, maar blaast iets minder hard met kracht 3 tot 5. Op de Wadden zorgt de aanvoer van koud zeewater ervoor dat het daar met 15 graden een stuk koeler blijft.

En de avond?

Donderdagavond koelt het natuurlijk af, houd er rekening mee als je op een terras blijft hangen je wel een jas meeneemt. Het kan landinwaarts namelijk tot een graad of 4 worden en lokaal flink afkoelen.

Pas op: door een zonkracht 4 kun je binnen een half uur verbranden.

Maar vrijdag wordt het al snel weer erg warm. De zon blijft volop schijnen en het wordt in het binnenland in de middag maar liefst 22 graden. Omdat de wind verder afneemt, zal de temperatuur nog aangenamer voelen.

Niet in uiterste noorden

In het noorden komt de temperatuur echter niet zo hoog uit. Ook koelt het in het uiterste noorden in de loop van de middag flink af als de wind naar het noorden draait. De zon schijnt dan het maximale aantal van 13 uren.

En het weekend?

In het weekend wordt het jammer genoeg weer kouder, maar blijft de zon wel schijnen. We krijgen iets meer wolken, vooral op zaterdag. De wind draait naar het noordoosten en voert frissere lucht aan. Zaterdag wordt het 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Zondag blijft het zonnetje schijnen, maar het wordt dan nog wat koeler met 10 tot 13 graden. In de nachten is er opnieuw kans op lichte vorst.