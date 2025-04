Zonnig en droog, maar stevige oostenwind maakt het minder aangenaam

Wie vandaag naar buiten gaat, ziet een stralende zon aan een grotendeels blauwe lucht. Toch is het niet overal even comfortabel. In het zuiden verschijnen soms wat sluierwolken of stapelwolken en de stevige oostenwind maakt het fris. De temperatuur loopt op naar 16 tot 19 graden, al blijft het op de Wadden merkbaar kouder.

De wind blaast met kracht 5 tot 6 uit het oosten en vooral aan open water zijn flinke windstoten mogelijk. Daardoor voelt het minder prettig dan de thermometer aangeeft. Woensdagavond zakt de wind wat in en de lucht blijft helder. De temperatuur daalt in de nacht naar 2 graden in Groningen en blijft aan zee hangen rond de 9 graden.

Zonnig en warm

Ook donderdag blijft de zon aan zet. Met 20 tot 21 graden wordt het zelfs warm voor de tijd van het jaar. De wind is nog aanwezig, maar blaast iets minder hard met kracht 3 tot 5. Op de Wadden zorgt de aanvoer van koud zeewater ervoor dat het daar met 15 graden een stuk koeler blijft.

Vrijdag doet daar nog een schepje bovenop. De zon blijft volop schijnen en het wordt in het binnenland maar liefst 22 graden. In het uiterste noorden komt de temperatuur echter niet zo hoog uit. De wind is verder afgenomen en dat maakt het extra aangenaam.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Dalende temperaturen dit weekend

In het weekend krijgen we iets meer wolken, vooral op zaterdag. De wind draait naar het noordoosten en voert frissere lucht aan. Zaterdag wordt het 11 graden in het noorden tot 17 graden in het zuiden. Zondag blijft het zonnetje schijnen, maar het wordt dan nog wat koeler met 10 tot 13 graden. In de nachten is er opnieuw kans op lichte vorst.

Na het weekend neemt de bewolking verder toe en draait de wind naar het noorden. Het wordt dan overdag een graad of 13, met opnieuw kans op lichte vorst in de nachten. Regen blijft voorlopig uit en daarmee wordt dit voorjaar steeds droger.