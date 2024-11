Wisselvallige maand met storm en ijzel eindigt met zonnig weekend

Nu november op zijn eind loopt, kunnen we terugkijken op een maand vol uitersten. Zo beleefden we de eerste officiële vorst van dit najaar, winterse buien en gevaarlijke gladheid door ijzel. En afgelopen week trok ook nog storm Conall over ons land. Gelukkig staan er betere dagen voor de deur, want in het laatste weekend van november laat de zon zich een stuk vaker zien, meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Vrijdagochtend kan er plaatselijk mist voorkomen, maar deze lost al vrij snel op. Met name in het zuidoosten kan er lokaal nog wat dichte mist voorkomen.

In de middag gaan we de zon weer zien, met hier en daar wat sluierbewolking. In het noordoosten is met 3 tot 7 graden de mist en de bewolking wat meer aanwezig. In de nacht naar zaterdag gaat het licht vriezen, met in het zuiden temperaturen rond de -4 graden.

Zonnig weekend, daarna regen

De zaterdag start zonnig, met in het westen hier en daar wat bewolking. Met 5 tot 8 graden is de temperatuur aangenaam en de zuidoostenwind is zwak tot matig. Zondag begint de dag koud met lichte vorst, maar overdag schijnt opnieuw de zon, met in het westen wat bewolking. De temperatuur ligt opnieuw rond de 5 tot 8 graden.

Na het weekend hebben we de paraplu weer nodig. Hoewel de temperaturen hoger liggen dan in het weekend, trekken er buien over het land en is er meer bewolking. Het wordt dan zo'n 11 graden. Later in de week nemen de buien af en komt ook de zon weer tevoorschijn, alhoewel de temperatuur dan weer in de lift naar beneden gaat.