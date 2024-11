Rustiger weer na storm Conall: droog en zonnig weekend op komst

Storm Conall heeft Nederland verlaten, en dat merken we meteen. Donderdagochtend trekken nog enkele buien over het land, maar de zon krijgt steeds meer ruimte. Dat betekent een aangenamere middag.

Donderdagmiddag wordt het op veel plekken droog, vooral in het zuiden. In het noordoosten is nog kans op een enkele bui. De zon breekt vaker door en het wordt zo'n 10 graden. De wind neemt verder af en is matig van kracht. In de avond en nacht kan mist ontstaan, en het wordt koud met temperaturen rond het vriespunt. Hier en daar kunnen bruggen glad worden door bevriezing.

Vrijdag begint op veel plaatsen met dichte mist. Op sommige plekken blijft het de hele dag grijs en kil, met temperaturen van slechts 3 graden. Waar de mist wél oplost, breekt de zon goed door en kan het 7 graden worden. Er staat nauwelijks wind, uit het zuidoosten.

Zonnig weekend

Het weekend belooft prachtig weer. Het blijft droog, de zon schijnt flink en soms is er wat sluierbewolking. In de ochtend kan het lokaal nog grijs en mistig zijn. Overdag wordt het maximaal 6 graden, terwijl de nachten koud blijven met lichte vorst.

Na het weekend wordt het weer zachter, maar ook wisselvalliger. Begin van de week kunnen de dubbele cijfers weer gehaald worden.