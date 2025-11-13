Zacht herfstweer maakt plaats voor kouder en wisselvallig weekend

Na een zachte en grotendeels droge start van de dag trekt de komende dagen een wisselvallig en kouder weertype over Nederland. Waar het donderdag in Limburg zelfs 18 graden kan worden, zakt het kwik dit weekend naar waarden rond de 8 graden. Volgende week lijkt de herfst zelfs even te ruilen met de winter: er is kans op hagel en natte sneeuw.

Donderdagochtend trekken er wolkenvelden over het land, maar breekt de zon ook nu en dan door. Het is opvallend zacht met temperaturen die boven de 10 graden liggen. In de middag kan het in Limburg zelfs oplopen tot wel 18 graden. In Zeeland neemt de kans op wat lichte regen toe. Vanavond en vannacht wordt het overal bewolkt en gaat het vooral in het midden en noorden regenen. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden.

Regen

Vrijdag zal het blijven regenen in het noorden van het land. Lokaal kan het tot en met de avond circa 30 millimeter regen vallen. In het zuiden is het droger en in Limburg is er zelfs nog een glimp van de zon mogelijk. De temperatuurverschillen worden groot: in Groningen komt het kwik niet verder dan 10 graden, terwijl het in Zuid-Limburg nog 18 graden kan worden.

Zaterdag blijft het bewolkt en mogelijk valt er tijdens de intocht van Sinterklaas nog wat lichte regen, maar naar verwachting gaat het niet om grote hoeveelheden. Het zal dan wel flink kouder met zo'n 8 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Zondag lijkt het iets op te klaren. Op een enkele bui na blijft het grotendeels droog en is er ruimte voor de zon.

Winters tintje

In de nieuwe week blijft het licht wisselvallig met af en toe een bui. Later in de week kan het weer een winters tintje krijgen: er is kans op hagel en lokaal een vlok natte sneeuw. In de middag liggen de temperaturen dan rond 6 à 7 graden, terwijl het ’s nachts kan afkoelen tot rond of zelfs in het binnenland iets onder het vriespunt.