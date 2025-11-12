Weersomslag op komst: zacht herfstweer maakt plaats voor winterse buien

Na het zachte herfstweer van de afgelopen dagen kunnen we ons opmaken voor een toenemende kans op vorst en winterse buien. Dat meldt meteoroloog Dennis Wilt woensdag. Nog een paar dagen is het behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar, met donderdag lokaal zelfs 18 graden, terwijl een graad of 10 normaal is in deze tijd. Daarna gaat het regenen en slaat het weer om.

Woensdag zijn er in het westen en noorden wat dikkere wolkenvelden waar lokaal een spatje regen uit kan vallen. Op de meeste plekken blijft het echter droog en zonnig. In de middag schijnt overal flink de zon, ook al wordt deze wat versluierd door de hoge wolkenvelden. De temperatuur ligt rond 13 graden op de Wadden tot lokaal 17 graden in Limburg.

Donderdag is voorlopig de laatste zachte dag en valt er plaatselijk ook al wat regen. Wel kan het in het zuidoosten nog zo'n 18 graden worden. Dan volgt een kletsnatte vrijdag met een wind die draait naar het oosten en wordt het nog maar zo’n 12 graden.

Natte intocht

Wie zaterdag naar de intocht van Sinterklaas gaat, doet er goed aan een paraplu mee te nemen. Het weekend lijkt overwegend bewolkt te gaan verlopen met perioden met regen. Overdag is het nog maar zo’n 9 graden. Volgende week wordt het guur met een naar noordwest draaiende wind geregeld buien en nog maar zon 7 graden. Als het 's nachts helder is kan het plaatselijk zelfs licht gaan vriezen.