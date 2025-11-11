Zacht herfstweer maakt plaats voor kou en nachtvorst

Na een paar zachte herfstdagen met temperaturen tot wel 17 graden, krijgen we komend weekend ineens met kou en zelfs vorst te maken. Vanaf vrijdag draait de wind en stroomt beduidend koudere lucht het land binnen.

Dinsdag begint met veel wolken en in het noorden kan nog wat lichte regen vallen. In de middag klaart het vanuit het zuiden op en wordt het zo'n 13 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Dinsdagavond kunnen kinderen tijdens Sint-Maarten zonder regenjas de straat op, want het blijft droog. In de nacht naar woensdag trekken er sluierwolken over en aan de kust staat soms een krachtige zuidelijke wind. De minima liggen rond 7 graden.

Kletsnatte vrijdag, daarna kans op vorst

Woensdag wordt met een zuidwestenwind nog zachtere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op tot 15 of 16 graden, met af en toe zon. Donderdag blijft het eveneens zacht, maar kan er lokaal wat regen vallen.

Vrijdag volgt de omslag: het wordt kletsnat, de wind draait naar het oosten en het wordt niet warmer dan 12 graden. In het weekend is het overwegend droog met af en toe zon, maar de temperatuur daalt fors. Overdag wordt het nog maar rond 9 graden en bij helder weer is er in de nachten kans op vorst.