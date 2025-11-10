Wisselvallig weer houdt aan: eerst wat zon, later regen en kou

De week start met af en toe zon, maar wolkenvelden en regen vanuit het zuidwesten bepalen later het weerbeeld. De komende dagen blijft het wisselvallig, met donderdag en vrijdag opnieuw regen. In het weekend wordt het kouder, met overdag nog maar rond 10 graden.

Maandagochtend trekken flinke wolkenvelden over het land, al breekt de zon hier en daar even door. In het noordoosten komt eerst nog wat mist voor. Maandagmiddag schijnt de zon vooral in het midden en oosten, terwijl in het westen de bewolking overheerst. Later op de dag volgt daar lichte regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuiden.

Droog tijdens Sint Maarten, daarna meer regen

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag trekt een storing over met regen, waarna het vanuit het zuidwesten weer wat opklaart. De temperatuur zakt naar 8 tot 10 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dinsdagochtend kan in het zuiden en zuidwesten nog een enkele bui vallen, maar verder blijft het grotendeels droog. Tijdens Sint Maarten in de avond is het droog met een temperatuur rond 11 graden.

Woensdag overheerst de bewolking, maar de regen blijft nog buiten ons land. Donderdag en vrijdag brengen nieuwe regenbuien, waarna het in het weekend frisser wordt. Tijdens de intocht van Sinterklaas op Texel zaterdag lijkt het droog te blijven met af en toe zon. In het zuiden kan nog wat regen vallen. De middagtemperatuur ligt dan rond 10 graden en zakt volgende week verder naar ongeveer 8 graden.