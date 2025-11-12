Terug

Komende nacht opnieuw kans op noorderlicht

Komende nacht opnieuw kans op noorderlicht

Natuur

Vandaag, 21:08

Wie het noorderlicht de afgelopen nacht of afgelopen week heeft gemist, heeft de komende tijd weer een kans. De vraag is alleen wel hoe dik de bewolking is en hoeveel we dus kunnen zien, maar dat is zeker niet in heel het land het geval.

Hoe komt het dat we, net zoals vorige week, het noorderlicht kunnen zien? De zon is de laatste dagen er actief geweest. Er zijn verschillende uitbarstingen geweest. Als dat gebeurt worden er allerlei geladen deeltjes de ruimte in geslingerd. Zodra deze in contact komen met onze atmosfeer ontstaat er bij ons noorderlicht.  

Kans om komende avonden en nachten noorderlicht te spotten: 'Gebruik een goede camera'
Kans om komende avonden en nachten noorderlicht te spotten: 'Gebruik een goede camera'

Door het aardmagnetisch veld worden deze geladen deeltjes afgebogen naar de noord -en zuidpool. Daardoor zie je vaak alleen in deze gebieden dit fenomeen. Soms zijn de uitbarstingen zo hevig dat wij in Nederland zelfs het noorderlicht kunnen zien. Dat was de afgelopen nacht het geval, maar ook de komende nachten is het mogelijk.

Camera mee

De afgelopen nacht hebben ze in Limburg geluk dat er even opklaringen waren. Meteen werd ook het noorderlicht gespot rond 03.00. Deze avond en nacht hebben we opnieuw te maken met veel hoge sluierbewolking, maar is er in de oostelijke helft van ons land kans op een paar opklaringen.

De kans dat je het met het blote oog ziet is niet groot, maar als je op een donkere plek staat zonder al te veel lichtvervuiling heb je misschien gelukt. Mensen met speciale camera’s kunnen zeer waarschijnlijk fotografisch poollicht zien. Een camera is veel lichtgevoeliger en kan meer waarnemen dan onze ogen.

De laatste jaren zien we vaker het Noorderlicht in ons land. De jagers kunnen hun geluk niet op, is te zien in onderstaande video:

Noorderlichtjagers kunnen hun geluk niet op
2:02

Noorderlichtjagers kunnen hun geluk niet op

Door Robert de Vries

