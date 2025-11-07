Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kans om komende avonden en nachten noorderlicht te spotten: 'Gebruik een goede camera'

Weerbericht

Vandaag, 20:45

Link gekopieerd

Heb je altijd al het noorderlicht willen zien? Let dan goed op. In de loop van vrijdagavond en zaterdagnacht is er een kans dat je dit licht kan spotten. "Doe het dan vooral buiten de stad waar zo min mogelijk lichtvervuiling is", zo laat weerman Robert de Vries weten. En zorg ervoor dat je een camera bij je hebt, want met je blote oog kan je het mogelijk minder goed zien. Ook de komende dagen is er kans om het noorderlicht te spotten.

Het is volgens Robert belangrijk dat de lucht helder is: "In het noorden van het land hebben ze de minste kansen. Daar hebben ze mist en is er bewolking aanwezig. Ook in het zuidwesten is er bewolking te vinden. Daarnaast kan de maan ook nog een storende factor zijn. Maar in een strook over het midden van het land hebben we toch best wel een aardige kans om het noordenlicht te zien."

"Maar gebruik dan wel een goede camera die het noorderlicht kan waarnemen. Met het blote oog kan je het waarschijnlijk slecht zien. We noemen dat ook wel fotografisch noorderlicht. Een camera kan net wat meer licht doorlaten dan je eigen ogen kan zien", legt de weerman uit.

Ontstaan noorderlicht

Maar hoe ontstaat het noorderlicht? "Dat heeft te maken met activiteiten van de zon. Af en toe is er een explosie op de zon. Bij zo'n explosie komen er veel geladen deeltjes vrij. Als die op de aarde zijn gericht dan komen die in contact met de dampkring. Vooral bij de noord- en zuidpool zie je dat, want die geladen deeltjes worden afgebogen door het aardmagnetisch veld. Als dat door onze atmosfeer heen gaat, geeft dat licht en dat is het noorderlicht."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Donderdagavond- en nacht kans op noorderlicht boven Nederland
Donderdagavond- en nacht kans op noorderlicht boven Nederland
Woensdag supermaan boven Nederland: dit is het beste moment om te kijken
Woensdag supermaan boven Nederland: dit is het beste moment om te kijken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.