Kans om komende avonden en nachten noorderlicht te spotten: 'Gebruik een goede camera'

Heb je altijd al het noorderlicht willen zien? Let dan goed op. In de loop van vrijdagavond en zaterdagnacht is er een kans dat je dit licht kan spotten. "Doe het dan vooral buiten de stad waar zo min mogelijk lichtvervuiling is", zo laat weerman Robert de Vries weten. En zorg ervoor dat je een camera bij je hebt, want met je blote oog kan je het mogelijk minder goed zien. Ook de komende dagen is er kans om het noorderlicht te spotten.

Het is volgens Robert belangrijk dat de lucht helder is: "In het noorden van het land hebben ze de minste kansen. Daar hebben ze mist en is er bewolking aanwezig. Ook in het zuidwesten is er bewolking te vinden. Daarnaast kan de maan ook nog een storende factor zijn. Maar in een strook over het midden van het land hebben we toch best wel een aardige kans om het noordenlicht te zien."

"Maar gebruik dan wel een goede camera die het noorderlicht kan waarnemen. Met het blote oog kan je het waarschijnlijk slecht zien. We noemen dat ook wel fotografisch noorderlicht. Een camera kan net wat meer licht doorlaten dan je eigen ogen kan zien", legt de weerman uit.

Ontstaan noorderlicht

Maar hoe ontstaat het noorderlicht? "Dat heeft te maken met activiteiten van de zon. Af en toe is er een explosie op de zon. Bij zo'n explosie komen er veel geladen deeltjes vrij. Als die op de aarde zijn gericht dan komen die in contact met de dampkring. Vooral bij de noord- en zuidpool zie je dat, want die geladen deeltjes worden afgebogen door het aardmagnetisch veld. Als dat door onze atmosfeer heen gaat, geeft dat licht en dat is het noorderlicht."