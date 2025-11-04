Woensdag supermaan boven Nederland: dit is het beste moment om te kijken

Woensdag is het volle maan, maar deze is iets feller en groter dan normaal. We noemen dit een supermaan. Doordat de maan iets dichterbij de aarde staat lijkt ze groter en feller dan normaal. Hoe kan dit en is het uitzonderlijk? Hart van Nederland-weerman Robert de Vries legt het uit.

Gemiddeld gezien hebben we elke maand wel een keer volle maan. Zoals we weten geeft de maan geen licht, maar weerkaatst het zonlicht. De maan draait in ongeveer 27 dagen om de aarde. Tijdens die baan verandert de hoek tussen de zon, aarde en de maan. Daardoor zien wij steeds een ander deel van de verlichte kant van de maan. Dat zijn de maanfasen. Je hebt nieuwe maan, eerste kwartier, volle maan en laatste kwartier. Bij een volle maan staat de zon, aarde en maan ongeveer op één lijn. De zon verlicht dan de kant van de maan die naar de aarde gericht is volledig.

De supermaan levert altijd mooie plaatjes op:

Wat is een supermaan?

Een supermaan is eigenlijk een volle maan die dichter bij de aarde staat dan normaal waardoor ze groter en helder lijkt aan de hemel. De maan draait in een ellipsvormige baan om de aarde. De gemiddelde afstand is ongeveer 384.450 kilometer. Het dichtste punt is circa 356.000 kilometer en het verst verwijderde punt rond de 405.500 kilometer. Dat is ongeveer 50.000 kilometer verschil tussen het dichtste en verste punt.

Woensdag staat de maan op een afstand van 363.345 kilometer. Dat is relatief dichtbij. Daarna gaat de maan weer iets verder van de aarde, want op 20 november staat ze op 405.493 kilometer afstand.

Wolken, maar ook opklaringen

Waarschijnlijk heeft het binnenland de beste papieren om de supermaan te zien in de avond. Dan komt ze in het oosten op en daar zijn de meeste opklaringen. In het westen is er toch dikkere bewolking aanwezig, maar met wat geluk ook daar nog wel een kans om de supermaan te zien.

Nog een kans dit jaar

Lukt het morgen niet, dan is de volgende kans op 5 december. Zie de maan schijnt door de bomen is dan wel heel letterlijk. In 2026 is er op 24 december een supermaan te bewonderen.