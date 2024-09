Mooie plaatjes: afgelopen nacht was supermaan en maansverduistering te zien

De maan stond de afgelopen nacht een stuk dichterbij dan normaal. Hierdoor leek het hemellichaam zo’n zeven procent groter en veertien procent helderder. Helemaal rond was de maan niet, door een maansverduistering leek het alsof er een klein hapje uit de maan was genomen.

De weersomstandigheden zorgden voor de perfecte setting om de supermaan in vol glorie te bekijken. Ondanks de vergrote maan, was de maansverduistering vrijwel niet met het blote oog te zien. Voor de sterrenliefhebbers die de gedeeltelijke eclips toch niet wilden missen werd het een latertje. De eclips begon om 02.40 uur, met zijn hoogtepunt op 04.45 uur en eindigde om 06.50 uur.

Beeld: Hans Janssen uit Kamperland (Zeeland)

Beeld: Sven Berends uit Hoensbroek (Limburg)

Hoe kunnen we de supermaan en maansverduistering verklaren?

De maan leek de afgelopen nacht een stukje groter, omdat de maan in een ovaalvormige baan rond de aarde draait, waardoor de maan soms wat dichter bij de aarde staat. Doordat de maan ook nog eens door de schaduw van de aarde beweegt was er daarnaast sprake van een maansverduistering.

Heb je de supermaan gemist? Niet getreurd, de eerstvolgende supermaan is te zien op 17 oktober. Van de volgende totale maansverduistering kunnen we in Nederland alleen het begin zien. Deze maansverduistering laat nog iets langer op zich wachten en is te zien op 14 maart 2025.