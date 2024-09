Hemelse nacht voor sterrenkijkers: supermaan én maansverduistering te zien

Dinsdagavond staat er een speciale maan aan onze hemel: een supermaan. Hij staat namelijk erg dicht bij de aarde en lijkt dus een stuk groter dan normaal. Bovendien is er 's nachts ook nog een maansverduistering. Dat laat meteoroloog Dennis Wilt weten.

Komende nacht is het volle maan. Mensen met een fascinatie voor sterrenkunde kunnen hun lol op, want vanwege haar ovaalvormige baan om de aarde staat deze dichter bij dan anders en oogt zij daardoor 7 procent groter en zo'n 14 procent helderder. Hier is een tot drie keer per jaar sprake van.

Wat een supermaan is, legt meteoroloog Jordi Huirne ook uit in de onderstaande video:

0:31 Explainer: Supermaan

Maansverduistering

In de nacht van dinsdag op woensdag is er ook nog een gedeeltelijke maansverduistering, al is die met het blote oog nauwelijks te zien. De eclips begint om 02.40 uur, aldus Weeronline. Het hoogtepunt is om 04.45 uur en om 06.50 uur is de verduistering voorbij.

Bij een maansverduistering beweegt de maan zich door de schaduw van de aarde. Omdat de maan volgende week de kernschaduw van de aarde nauwelijks raakt, is het geen volledige verduistering, maar lijkt het alsof er een hapje uit de maan is, legt het weerbureau uit.

In vol ornaat

De weersomstandigheden lijken perfect te zijn voor de sterrenkijkers die het niet willen missen. Het is vrij helder komende nacht, dus de enorme volle supermaan is in vol ornaat te zien.

De volgende supermaan is de eerstvolgende volle maan van 17 oktober. Op 14 maart 2025 is de volgende totale maansverduistering, maar daarvan is alleen het begin te zien in Nederland. Op 7 september 2025 is de volledige eclips ook niet in zijn geheel in Nederland te zien, maar op 20 december 2029 is dat wel het geval.

Aad Hogenboom uit Roelofarendsveen heeft de maan in de nacht van maandag op dinsdag vastgelegd, toen het nog nét geen volle man was (zie bovenstaande foto).

