Wilde speculaties over maanfoto van Mathilde: 'Marsmannetjes of een ufo'

Een mooie foto van de supermaan maken, dat is wat Mathilde Prins afgelopen week probeerde. In plaats daarvan is haar foto nu onderwerp van een ruimtemysterie. Want wat voor vreemd object is er te zien op haar foto? "Mensen zeggen dat het op meerdere dingen lijkt: een marsmannetje, kabouter of een ufo", vertelt ze aan Radio 538.

De foto gaat al dagen rond op social media, en daarom belt Radio 538 maandagochtend met de fotograaf in kwestie, Mathilde Prins. "Ik had het in eerste instantie niet eens door, je maakt gewoon een foto van de maan", vertelt ze. Volgens haar was op de eerste foto niets bijzonders te zien. "Maar op de derde en vierde foto verscheen ineens een vreemd object. Op de vijfde foto was het weer verdwenen."

Bekijk het hele verhaal van Mathilde over haar foto in de video bovenaan dit artikel.

Rechts op de foto is het mysterieuze object te zien. Foto: Mathilde Prins.

Buitenaards leven?

Mathilde besloot de foto met het mysterieuze object op social media te plaatsen, en sindsdien is het niet meer rustig. Het mysterie rondom de foto zorgt voor veel speculatie. "Mensen zeggen dat het op meerdere dingen lijkt: een marsmannetje, kabouter of een ufo." Zelf blijft ze er nuchter onder. "Ik denk aan een weerballon of een onderzoeksballon." Buitenaards leven misschien? "Dat denk ik niet," reageert Mathilde lachend.

Ook experts hebben zich inmiddels over het mysterie gebogen. In het AD komen zij tot de conclusie dat het mogelijk gaat om een heliumballon.