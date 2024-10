Mysterie in Boxtel: wie versiert deze dino?

De dino op de rotonde in Boxtel. Iedereen uit de buurt kent het bekende beeld wel. En de mensen die het beeld kennen weten ook dat met elk feestelijke moment de dino helemaal in stijl is aangekleed. Het enige wat niemand weet: wie versiert de Boxtelse dino?

In het holst van de nacht gaat de anonieme versierster op pad om de dino van nieuwe kledij te voorzien. "Mensen hoeven niet te weten wie ik ben. Ik doe dit juist om bij mensen een lach op het gezicht te toveren in deze tijd. Dat gebeurt te weinig vind ik."

'Elke keer een opgave'

Het is een behoorlijk werk, laat ze weten: "Het is toch elke keer weer een opgave om nieuwe kledingstukken te bedenken. En als ik bezig ben ligt de hele woonkamer vol. Nu ben ik bezig voor Halloween." Oertijdmuseum Boxtel laat weten echt niks met de acties te maken te hebben: "Maar we weten wel wie het doet."