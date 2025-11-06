Terug

Vanavond kans op noorderlicht boven Nederland: zo zie je het het best

Vandaag, 16:25

Natuurliefhebbers en fotografen opgelet, donderdagavond en in de nacht naar vrijdag is er namelijk een kleine kans dat je het noorderlicht kunt zien. De zonneactiviteit is de laatste tijd hoger dan normaal en als het helder blijft, is er een kans dat je het zeldzame natuurfenomeen van het noorderlicht lokaal kunt zien.

Een mogelijke belemmering om het noorderlicht te kunnen zien volgens onze weerman Robert, is het felle maanlicht. De maan is namelijk nog bijna helemaal vol en geeft daardoor veel licht af. Ook is de kans op sluierwolken aanwezig en dat zou ook nog roet in het eten van het noorderlicht kunnen gooien.

Geen lichtvervuiling

De beste omstandigheden om het noorderlicht te kunnen spotten, zijn omstandigheden zonder zogenaamde luchtvervuiling. Dit betekent dat er niet te veel kunstmatig licht aanwezig mag zijn, bijvoorbeeld van straatverlichting, gebouwen of andere bronnen van kunstmatig licht. Een donkere, afgezonderde plek is dus het beste om het groen, paarse en rode licht zo goed mogelijk te kunnen zien.

Zeldzaam

Het komt niet vaak voor dat het noorderlicht met het blote oog te zien is in Nederland. Vorig jaar was een relatief succesvol noorderlicht jaar, door de hoge activiteit van de zon en andere gunstige meteorologische factoren.

Door Redactie Hart van Nederland

