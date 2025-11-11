Daar komt Sinte Maarten aan, maar: blijft het overal droog?

Dinsdagavond staat het feest Sint-Maarten weer voor de deur, letterlijk. In het hele land gaan kinderen de straat op met geknutselde lampionnen, zingen ze liedjes en hopen ze wat lekkers te bemachtigen. En goed nieuws: het blijft naar verwachting overal droog.

De paraplu hoeft dus gelukkig niet mee op pad. Het koelt wel wat af, dus een dikke jas of sjaal is verstandig. In het noordwesten blijft het dinsdagavond gemiddeld zo'n tien graden. In het oosten wordt het wat frisser met een graad of zeven. In de kustgebieden waait een vrij stevige wind, dus daar is het extra belangrijk om de lampionnen goed vast te maken.

In het zuiden van het land vieren ze meer de Elfde van de Elfde dan Sint-Maarten, daar hebben ze ook geluk met het zachte herfstweer. Het blijft daar dinsdagavond gemiddeld acht graden.