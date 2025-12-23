Grijze dag, maar zon wint terrein richting koude kerst

Het weerbeeld is dinsdagochtend op veel plaatsen grijs, al blijft het vrijwel overal droog. In het uiterste zuiden breekt de zon af en toe door en ook dinsdagmiddag zijn enkele zonnige momenten mogelijk. De temperatuur loopt op naar 4 tot 6 graden, maar door een matige tot krachtige oostenwind voelt het duidelijk kouder aan.

Later op de dag en dinsdagavond verschijnen vanuit het oosten steeds meer opklaringen. Dinsdagnacht daalt de temperatuur richting het vriespunt, met vooral in het binnenland lokaal lichte vorst, vertelt Hart van Nederland-weerman Robert de Vries.

Op woensdag krijgt de zon steeds meer ruimte, vooral later op de dag. Het blijft winters koud met maxima van 2 tot 4 graden en een matige tot krachtige oosten- tot noordoostenwind. Daardoor liggen de gevoelstemperaturen rond of zelfs onder het vriespunt.

Koud tijdens kerst

Richting kerstavond klaart het breed op en gaat het overal licht vriezen. In de loop van de kerstnacht zakt het kwik verder, tot rond -1 graad aan zee en lokaal zelfs -6 graden in het oosten van het land.

Eerste kerstdag verloopt vervolgens stralend zonnig. Wolken zijn er nauwelijks, maar echt zacht wordt het niet. De temperatuur komt slechts moeizaam rond het vriespunt uit en in combinatie met een stevige oost- tot noordoostenwind voelt het guur aan. In de nacht naar tweede kerstdag vriest het opnieuw licht tot matig, met lokaal opnieuw -6 graden in het binnenland.

Ook op tweede kerstdag blijft het overwegend droog. Er trekken enkele wolkenvelden over, maar de zon heeft duidelijk de overhand en de middagtemperaturen komen iets boven nul uit.