Temperaturen gaan flink dalen: kans op schaatspret tijdens kerst?

De ijsmeesters staan weer op scherp nu het richting de kerstdagen weer kouder wordt. Een witte kerst zit er waarschijnlijk niet in, maar er komen een aantal stevige vorstnachten aan. Is het genoeg om de komende dagen op natuurijs te kunnen schaatsen?

Voor schaatsen op bevroren sloten, meren of vijvers is het nog veel te vroeg, legt weerman Dennis Wilt uit. Maar ook opgespoten water op ijsbanen dat in de buitenlucht bevriest noemen we natuurijs. De kans dat we kunnen schaatsen op dat soort natuurijs is een stuk groter.

Ieder jaar als het gaat vriezen, brandt de strijd weer los tussen verschillende ijsbanen in het land waar de eerste marathon op natuurijs wordt gehouden. Vanwege de dalende temperaturen zijn de voorbereidingen hiervoor al in volle gang.

Marathon

De eerste natuurijsmarathon van een seizoen wordt vaak georganiseerd door ijsbanen die snel kunnen prepareren, zoals in Winterswijk, Noordlaren en Haaksbergen. De ondergrond, de manier van sproeien en uiteraard de mate van vorst is daarbij zeer bepalend.

Vaak krijgen de ijsbanen in het oosten van het land de primeur, omdat het daar meestal wat kouder wordt en zo als eerste een geschikte ijslaag produceren.

Schaatsen uit de kast

Richting kerst wordt het snel kouder, maar laat de zon zich ook steeds vaker zien. Tijdens heldere nachten vriest het licht tot matig en overdag komt de temperatuur nog maar net boven nul uit. Hierdoor kan het natuurijs mooi aangroeien. Er waait wel een gure noordoostenwind, die de ijsgroei soms wat dwars kan zitten.

Met die wind blijft de gevoelstemperatuur overdag ook onder nul en voelt het écht koud aan, maar het zonnetje maakt dan weer veel goed. Kortom prachtig winterweer om de warme winterkleding en de schaatsen vast uit de kast te halen!