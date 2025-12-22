Volg Hart van Nederland
Ruimte voor de zon terwijl het kwik de komende dagen blijft dalen

Vandaag, 07:34 - Update: 41 minuten geleden

De week begint op veel plekken zonnig, al hangen er in Groningen laaghangende wolken. In de loop van de dag breidt die bewolking zich in het noorden verder uit. In het midden en zuiden blijft de zon juist volop aanwezig. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 6 graden in Groningen tot zo’n 9 graden in het zuiden. De wind waait uit het oosten en is aan de kust duidelijk steviger.

In de avond en vannacht schuiven de wolken langzaam wat verder richting het zuiden, al blijft de zuidelijke helft grotendeels helder. In het zuidoosten zakt het kwik richting het vriespunt, terwijl het in het noordwesten rond de 4 graden blijft. De oostenwind houdt aan en zorgt vooral langs de kust voor een guur gevoel.

Temperatuur daalt

Dinsdag krijgt vooral het midden en noorden te maken met veel bewolking. In het zuiden zijn er nog flinke opklaringen. Neerslag wordt niet verwacht. De temperatuur komt uit tussen de 4 en 6 graden, maar door de matige tot krachtige oostenwind voelt het een stuk kouder aan.

Woensdag start grijs, met veel bewolking. In de loop van de dag klaart het vanuit het oosten op. De temperatuur blijft laag en komt niet veel verder dan zo’n 3 graden. Tijdens kerstavond is het helder en gaat het in het hele land licht vriezen.

Zonnige maar koude kerst

Op Eerste Kerstdag is het stralend zonnig, zonder een wolkje aan de lucht. De temperatuur komt net boven nul uit, maar door de stevige oostenwind voelt het winters koud aan. Tweede Kerstdag blijft het overwegend zonnig met af en toe wat wolken. Na een koude nacht met vorst wordt het in de middag ongeveer 2 graden.

In het weekend draait de wind meer naar het noorden. Er verschijnen dan wat meer wolkenvelden en de temperatuur loopt langzaam op. De nachtvorst neemt af, maar het blijft fris voor de tijd van het jaar.

