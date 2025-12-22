Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kortste dag van het jaar voorbij: dit doet meer zon en daglicht met je lichaam

Weerbericht

Vandaag, 11:56 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De kortste dag van het jaar ligt achter ons. Zondag begon officieel het winterseizoen en was het met minder dan acht uur daglicht uitzonderlijk donker. Toch zit er meteen goed nieuws aan vast: vanaf nu worden de dagen elke dag weer een beetje langer.

Weerman Dennis Wilt legt uit dat de zon zondag om drie minuten over vier ’s middags haar zuidelijkste punt bereikte. "Vanuit de ruimte gezien stond de zon toen recht boven de Steenbokskeerkring, een denkbeeldige lijn op het zuidelijk halfrond. Dat moment noemen we de winterzonnewende en daarmee is de astronomische winter begonnen."

Vanaf dit punt draait het noordelijk halfrond langzaam weer richting de zon. "Het verschil merk je niet meteen, maar elke dag komt er wat daglicht bij", vertelt Wilt verder. Ter vergelijking: als de zomer op 21 juni begint, hebben we ruim het dubbele aantal uren daglicht vergeleken met nu.

In beweging blijven

De donkere maanden hebben ook invloed op ons lichaam. Minder zonlicht betekent minder energie. Dat zie je terug in lagere opbrengst van zonnepanelen, maar ook in hoe mensen zich voelen. Door weinig licht maakt het lichaam meer melatonine aan, het hormoon dat je slaperig maakt, en juist minder serotonine, wat invloed heeft op je stemming.

Volgens Wilt is het daarom belangrijk om niet alleen binnen te blijven tijdens de winterdagen. Even naar buiten gaan, vooral bij daglicht, helpt om fitter te blijven en kan een positieve invloed hebben op slaap en humeur.

Geen sneeuw tijdens Kerstmis

Rond Kerstmis wordt het kouder, met tijdens heldere nachten lichte tot matige vorst. Overdag komt de temperatuur net boven nul uit. Er wordt veel zon verwacht, waardoor sneeuw uitblijft, maar rijp zorgt wel voor witte landschappen. Met een gure noordoostenwind voelt het koud aan, maar een winterse wandeling kan alsnog energie geven.

Lees ook

Kortste dag van het jaar in aantocht, maar hierom is het 's ochtends nog lang donker
Kortste dag van het jaar in aantocht, maar hierom is het 's ochtends nog lang donker

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.