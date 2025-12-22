Kortste dag van het jaar voorbij: dit doet meer zon en daglicht met je lichaam

De kortste dag van het jaar ligt achter ons. Zondag begon officieel het winterseizoen en was het met minder dan acht uur daglicht uitzonderlijk donker. Toch zit er meteen goed nieuws aan vast: vanaf nu worden de dagen elke dag weer een beetje langer.

Weerman Dennis Wilt legt uit dat de zon zondag om drie minuten over vier ’s middags haar zuidelijkste punt bereikte. "Vanuit de ruimte gezien stond de zon toen recht boven de Steenbokskeerkring, een denkbeeldige lijn op het zuidelijk halfrond. Dat moment noemen we de winterzonnewende en daarmee is de astronomische winter begonnen."

Vanaf dit punt draait het noordelijk halfrond langzaam weer richting de zon. "Het verschil merk je niet meteen, maar elke dag komt er wat daglicht bij", vertelt Wilt verder. Ter vergelijking: als de zomer op 21 juni begint, hebben we ruim het dubbele aantal uren daglicht vergeleken met nu.

In beweging blijven

De donkere maanden hebben ook invloed op ons lichaam. Minder zonlicht betekent minder energie. Dat zie je terug in lagere opbrengst van zonnepanelen, maar ook in hoe mensen zich voelen. Door weinig licht maakt het lichaam meer melatonine aan, het hormoon dat je slaperig maakt, en juist minder serotonine, wat invloed heeft op je stemming.

Volgens Wilt is het daarom belangrijk om niet alleen binnen te blijven tijdens de winterdagen. Even naar buiten gaan, vooral bij daglicht, helpt om fitter te blijven en kan een positieve invloed hebben op slaap en humeur.

Geen sneeuw tijdens Kerstmis

Rond Kerstmis wordt het kouder, met tijdens heldere nachten lichte tot matige vorst. Overdag komt de temperatuur net boven nul uit. Er wordt veel zon verwacht, waardoor sneeuw uitblijft, maar rijp zorgt wel voor witte landschappen. Met een gure noordoostenwind voelt het koud aan, maar een winterse wandeling kan alsnog energie geven.