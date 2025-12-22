Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Chris Rea (74) van hit 'Driving Home For Christmas' kort voor kerst overleden

Chris Rea (74) van hit 'Driving Home For Christmas' kort voor kerst overleden

Muziek

Vandaag, 16:16 - Update: Vandaag, 16:31

Link gekopieerd

Chris Rea is maandagochtend op 74-jarige leeftijd overleden, dat meldt een woordvoerder van zijn familie aan de BBC. De zanger overleed na een kort ziekbed "vredig in het ziekenhuis, omringd door zijn familie", enkele dagen voor Kerstmis.

Rea, geboren in Middlesbrough, was onder andere bekend van Driving Home For Christmas en Let's Dance uit 1986. "Met groot verdriet delen wij u mee dat onze geliefde Chris is overleden", luidt de verklaring namens de familie. De zanger was getrouwd met Joan Lesley, met wie hij twee dochters had: Josephine en Julia Christina.

Op 33-jarige leeftijd werd bij de zanger alvleesklierkanker vastgesteld. In 2001 werd zijn alvleesklier verwijderd. De doodsoorzaak van Rea is niet bekend.

Kersklassiekers worden elk jaar weer volop gedraaid, zoals Driving Home For Christmas. Maar worden ze soms niet iets te veel gedraaid?

Deze kersthits zijn Nederlanders het meest zat
1:21

Deze kersthits zijn Nederlanders het meest zat

Door ANP

Lees ook

Last Christmas wederom nummer 1 van de Sky Christmas Top 50
Last Christmas wederom nummer 1 van de Sky Christmas Top 50
Sky Radio-luisteraars stemmen (voor vijfde keer op rij) Wham! naar top in Christmas Top 50
Sky Radio-luisteraars stemmen (voor vijfde keer op rij) Wham! naar top in Christmas Top 50
Whamageddon? Nee! Last Christmas voor het eerst in november in top 10 singlelijst
Whamageddon? Nee! Last Christmas voor het eerst in november in top 10 singlelijst

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.