Op deze manier hou je de kerstverlichting sfeervol en zuinig

Als je aan kerst denkt, denk je aan lichtjes en gezelligheid. En dat kan prima sfeervol én energiezuinig. Voor zowel binnen als buiten zijn er kerst-ledlampen te koop met een warme uitstraling. Annelies Visser, energie-expert bij Milieu Centraal, zegt dat ledverlichting in plaats van ouderwetse gloeilampjes flink wat elektriciteit bespaart, en dat scheelt op de energierekening in de dure decembermaand.

Maar liefst 99 procent van de milieuschade van gloeilampen komt door hun stroomverbruik. In Nederland wordt elektriciteit nog deels opgewekt met fossiele brandstoffen, wat zorgt voor CO₂-uitstoot en andere vervuilende stoffen. "Vervang daarom kerstverlichting met gloeilampjes door ledverlichting, ook als de lampjes nog werken", aldus Visser. Met zuinige ledlampjes bespaar je aanzienlijk op het stroomverbruik.

Acht keer zo zuinig

Ledlampjes aan een snoer zijn ongeveer acht keer zo zuinig als kerstverlichting met gloeilampjes. Gloeilampen zelf zijn door EU-wetgeving al uit de winkels verdwenen, maar voor kerstverlichting geldt die regeling nog niet. Het vermogen in watt geeft aan hoeveel stroom de verlichting gebruikt, dit staat op de verpakking. "Daarnaast staat het meestal duidelijk vermeld als het om ledverlichting gaat", zegt Visser.

Om te voorkomen dat kerstverlichting onnodig blijft branden, kun je een timer gebruiken. Daarmee stel je eenvoudig in wanneer de lampjes aan en uit moeten. Sommige soorten kerstverlichting werken op lage spanning en hebben een transformator. Vooral oudere transformatoren kunnen last hebben van sluipverbruik: ze gebruiken ook stroom als het licht uit staat. Dit voorkom je door de stekker uit het stopcontact te halen of een schakelaar tussen de transformator en het stopcontact te plaatsen.

Veiligheid van buitenverlichting

Voor buitengebruik is het belangrijk dat kerstlampjes beschermd zijn tegen vocht en vuil. Dit controleer je met de IP-waarde op de verpakking, bijvoorbeeld IP23 of hoger.

In de onderstaande video is te zien hoe Almelose kersthobbyisten drie jaar geleden hun huizen versierden met lichtjes, ondanks de stijgende energiekosten:

1:56 Almelose buurt dompelt zonder hoge energierekening de hele straat in kerstsfeer

Oplaadbare ledkaarsen

Oplaadbare ledkaarsen en ledlichtjes zien er volgens Visser steeds realistischer uit en zorgen voor veel sfeer in huis. "Daarnaast is led veel beter voor het milieu, omdat er minder aardolieproducten worden verbrand.” Gewone kaarsen kunnen zorgen voor luchtvervuiling binnenshuis. “Dat is vooral een probleem voor kinderen en mensen met luchtwegklachten", legt ze uit.

Ledkaarsen zijn verkrijgbaar in allerlei vormen: dinerkaarsen, dunne kaarsen voor in de boom of kerststukjes, dikke kaarsen en theelichtjes. Kies bij voorkeur voor oplaadbare ledkaarsen of theelichtjes in plaats van varianten met wegwerpbatterijen of knoopcellen. Oplaadbare batterijen zijn goedkoper én veel minder belastend voor het milieu.