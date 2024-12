Vandaag overwegend droog, houden we het ook droog met pakjesavond?

Dinsdag wordt een droge en zonnige dag voor het grootste deel van het land. 's Ochtends trekken de laatste buien naar het oosten weg. In de middag komen in het noordoosten een paar nieuwe buien voor, maar in het zuiden blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon flink, aldus meteoroloog Jordi Huirne.

Het wordt 7 tot 8 graden, met een matige noordwestenwind. Dat is warm voor de tijd van het jaar. Komende nacht voelt het wel koud, met opklaringen, maar ook wolkenvelden en nog een lokale bui. De temperatuur zakt tot iets onder het vriespunt. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en zijn er nog een paar buien, maar veel plekken houden het droog. Er staat weinig wind en het wordt 7 graden.

Natte pakjesavond

Donderdag krijgen we te maken met een lagedrukgebied. Het gaat flink waaien uit het zuiden en daardoor is het waterkoud. Er is bewolking en flink wat regen, ook tijdens pakjesavond. Jordi Huirne verwacht dat de meeste regen overdag zal vallen en het in de avond misschien even droog blijft. Het zal ook koud aanvoelen, hooguit 6 graden.

Vrijdag stroomt zachte lucht het land binnen, het kan dan ruim 10 graden worden. De zon komt tevoorschijn, maar er zijn ook nog een paar buien en er waait een stevige noordwestenwind. Ook als je dit weekend pas je Sinterklaascadeautjes uitpakt, haalt de Sint een nat pak. We krijgen te maken met een flinke depressie. Er is bewolking, veel regen en mogelijk ook veel wind. De temperatuur ligt dan rond 6 graden, maar het zal kouder aanvoelen.