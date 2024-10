Van code geel tot lekker wandelweer: zon, wolken en stevige wind

Met een beetje een goede voorbereiding kan Nederland er dit weekend lekker op uit om een frisse neus te halen. Let wel op de tijd, want in sommige provincies is later op zaterdag code geel van kracht. De temperatuur is over het algemeen aangenaam te noemen.

De zaterdag kent twee gezichten: er is vooral zon, in afwisseling met wat wolkenvelden. In het zuidoosten is er later op de dag kans op een bui. Het kan maximaal 13 graden worden. In de avond komt dan dat tweede gezicht. Dan trekken er namelijk vanuit het westen buien over het land met kans op onweer en hagel en aan zee zware windstoten. Er is dan ook code geel afgegeven voor Zuid- en Noord-Holland, Friesland, Groningen, het IJsselmeergebied en de Waddenzee.

Vannacht is het in het zuiden droger, maar het noorden heeft nog steeds te maken met harde windstoten.

Warmterecord

Zondag is er ook nog flink wat wind en met name in het noorden buien. In de middag klaart het op en komt de zon meer en meer tevoorschijn. In het zuiden zal het dan helemaal droog worden, het noorden blijft gevoelig voor een bui. Ook op zondag tikt het kwik de 13 graden aan. Voor een aantal provincies en landsdelen blijft code geel nog wel eventjes van kracht, dus let daarop bij het ondernemen van bijvoorbeeld buitenactiviteiten.

De nieuwe week beginnen we op maandag met wat meer bewolking en ook gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen. De temperatuur komt ergens uit tussen de 11 en 15 graden. Dan dinsdag: de wind gaat draaien en de temperatuur maakt ook een draai van 180 meetkundige graden. Het zal die dag namelijk zeker 15 graden worden en in de dagen daarna is zelf 20 tot 24 graden mogelijk. En ja: dat is een record.