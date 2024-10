Komende nacht zware storm, waar en wanneer gaat het los?

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag gaat het flink stormen in de kustprovincies van ons land. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maar waar en wanneer gaat het echt los?

Code geel gaat zaterdagavond vanaf 21.00 uur in, voor de gebieden langs de Noordzeekust. Het KNMI waarschuwt voor een zware westenwind met stoten tot 95 kilometer per uur, die vooral tijdens buien zullen voorkomen. Later op de avond draait de wind naar het noordwesten. Verkeer, evenementen en buitenactiviteiten kunnen lijden onder het heftige herfstweer. Ook is er door de harde wind een kleine kans op schade aan huizen en andere gebouwen.

Voor mensen uit Groningen, Friesland en op de Waddeneilanden houdt de storm het langst aan. Pas zondagmiddag rond 15.00 verloopt de weerswaarschuwing. In Noord- en Zuid-Holland gaat de zware wind naar verwachting eerder liggen, zondagochtend rond 11.00 uur.

Van de kustprovincies blijft Zeeland als enige buiten schot, verwacht het KNMI.