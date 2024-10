Zware windstoten op komst: code geel voor kustprovincies

Aan de Nederlandse kust komen vanaf zaterdagavond zware windstoten voor. Het KNMI heeft voor de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Groningen en voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee code geel afgegeven. In de loop van zondagochtend neemt de wind weer af. De waarschuwing geldt tot zondagmiddag 14.00 uur.

Vooral bij buien is er kans op windstoten van zo'n 75 tot 95 kilometer per uur. Verkeer, evenementen en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. Ook is er door de harde wind een kleine kans op schade aan huizen en andere gebouwen.

ANP