Weerfoto's van de dag: ochtendrood en mistige plaatjes

Elke dag krijgen we veel prachtige weerfoto's binnen, maar slechts een aantal halen de uitzending. Hieronder ziet u meer van de foto's die we zaterdag en zondag hebben binnengekregen, geselecteerd door meteoroloog Dennis Wilt.

Het was zaterdag een mistige herfstochtend, te zien in de mooie foto's van Ton de Brabander en Fas Vermeulen. Wim van Bovenkamp leverde een schitterende foto aan vanuit Kinderdijk, waarop het ochtendrood van de zaterdagochtend mooi te zien was. Hans Janssen wist de mistige omstandigheden en de dauw op het spinnenweb fantastisch te vangen.

Beeld: Ton de Brabander, Opheusden

Beeld: Fas Vermeulen, Zaltbommel

Beeld: Wim van Bovenkamp, Kinderdijk

Beeld: Hans Janssen, Landgraaf

Beeld: Fas Vermeulen, Hei- en Boeicoop

Beeld: Fas Vermeulen, Zaltbommel

Heeft u ook een mooie weerfoto gemaakt die u met ons wilt delen? Dan kunt u deze mailen naar weer@hartvannederland.nl en wie weet ziet u uw foto terug op tv of de website van Hart van Nederland.