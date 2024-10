Bijzonder: deze komeet is de komende dagen met het blote oog te zien

De komeet Tsuchinshan-ATLAS is deze dagen met het blote oog te zien. Deze bijzondere komeet komt dichterbij dan de planeet Venus (108 miljoen kilometer) en wordt aangeduid als de 'komeet van de eeuw'. Het beste moment om de komeet te observeren is vrijdagavond, ongeveer drie kwartier na zonsondergang, als je naar het westen kijkt. Dan verschijnt de komeet net boven de horizon en toont hij een lange, prachtige staart door verdampende ijsdeeltjes in de nabijheid van de zon.

De komende dagen zal Tsuchinshan-ATLAS steeds hoger aan de hemel komen, waardoor hij langer zichtbaar zal zijn. Echter, naarmate de komeet verder van de aarde af komt, zal hij ook minder goed te zien zijn. Na 15 oktober is de komeet waarschijnlijk niet meer te observeren, vertelt weerman Dennis Wilt.

Temperatuur onder het vriespunt

Vrijdag laat de zon zich geregeld zien, vooral in de kustprovincies, waar er in de ochtend af en toe een enkele bui valt. In de middag blijft het vrijwel overal droog, met een westelijke wind aan zee die in het Waddengebied soms vrij krachtig is. In het binnenland is de zuidwestenwind rustiger. Met maxima van 12 tot 13 graden is het echter enkele graden frisser dan gebruikelijk.

Vrijdagavond wordt het helder en koelt het snel af. In de nacht naar zaterdag kan de temperatuur landinwaarts onder het vriespunt dalen, met kans op lokale mistbanken.

Weekend begint fris

Het weekend begint fris, maar zonnig. In de loop van de dag trekken er sluierwolken over. Het blijft rustig en droog herfstweer met temperaturen rond de 13 graden in de middag. In de avond naderen stevige buien vanuit het westen. Op zondag zijn er enkele buien en waait er een stevige noordwestenwind. De zon breekt ook af en toe door, met wederom een temperatuur rond de 13 graden.

Volgende week wordt het wisselvallig, maar met een naar het zuiden draaiende wind zal het een stuk zachter worden, met woensdag zelfs maxima rond de 20 graden.