'Unieke kans' om komeet met blote oog te zien: zo zie je hem

Tussen 11 en 15 oktober is de komeet Tsuchinshan-ATLAS dichter bij de aarde dan de planeet Venus en daarom te zien met het blote oog, stelt Weeronline.

In bovenstaande video zie je beelden van komeet Neowise, die in 2020 zichtbaar was in Nederland.

Volgens de weerdienst heeft de komeet een "lange prachtige staart". Die is het gevolg van verdampende ijsdeeltjes als de komeet in de buurt van de zon komt. Weeronline spreekt van een "unieke kans" om deze komeet te zien. Het beste moment daarvoor is vanaf 11 oktober zo'n drie kwartier na zonsondergang naar het westen te kijken. De komeet is dan zichtbaar net boven de horizon.

De dagen daarna zal Tsuchinshan-ATLAS steeds hoger aan de hemel staan en steeds langer te zien zijn. Tegelijkertijd draait de komeet ook verder van de aarde en is daardoor minder goed zichtbaar, denkt Weeronline. Rond 15 oktober is de komeet waarschijnlijk niet meer te zien.