Zo spot je de heldere 'komeet van de eeuw' komende dagen, met blote oog te zien

Als de wolken wijken, is de komende weken mogelijk een komeet tussen de sterren te zien. Die komeet, C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), vliegt langs de aarde.

De komeet werd vorig jaar ontdekt. Volgens sterrenkundige Marc van der Sluys van de Radboud Universiteit in Nijmegen is het "waarschijnlijk de eerste en mogelijk de enige keer dat hij langs de zon scheert".

Meteoroloog Dennis Wilt noemde het vrijdag in zijn weerbericht al "de komeet van de eeuw" (zie bovenstaande video).

Spotten

De komeet komt zaterdag het dichtst bij de aarde, op een afstand van ongeveer 70 miljoen kilometer, wat voor ruimtebegrippen redelijk dichtbij is. Van zaterdag tot eind november is hij goed te zien met een verrekijker. Hij staat aan het begin van de avond richting het zuidwesten. De vooruitzichten zijn het best voor de periode rond 21 oktober. Dan is de komeet waarschijnlijk ook met het blote oog te zien.

Over enkele weken komt mogelijk weer een komeet in de buurt. Die heet C/2024 S1 (ATLAS) en is pas vorige maand ontdekt. Als die komeet eind oktober zijn vlucht langs de zon weet te overleven, is hij begin november met het blote oog te zien vanuit Europa.

ANP