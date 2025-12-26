Op deze plekken kun je Tweede Kerstdag de ijsbaan op

De koude nacht met matige vorst heeft ervoor gezorgd dat we op veel plekken in Nederland kunnen gaan schaatsen op Tweede Kerstdag. Onder meer natuurschaatsbanen in Zuid-Holland, Groningen, Drenthe en Gelderland worden geopend zodat liefhebbers hun schaatsen uit het vet kunnen halen en een rondje op de ijsbaan kunnen maken.

Onder meer de ijsbanen in Oosterbeek, Noordwijk en De Lier worden geopend. Ook natuurijsbanen in Noordlaren, Tolbert, Kiel-Windeweer en Alteveer in de provincie Groningen worden geopend voor publiek. In Drenthe kunnen schaatsliefhebbers hun hart ophalen op de ijsbaan in Nieuw-Buinen en Ruinen.

Daarnaast kan er ook geschaatst worden op de ijsbaan in Zeist en bij de Doornse IJsclub. Ook IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord bereidt zich voor het eerst deze winter voor op schaatsen op hun recent vernieuwde schaatsbaan.

Na een koude nacht ging vanochtend bij veel schaatsliefhebbers vroeg de wekker. In Doorn was het al vroeg druk:

1:34 Vroeg op de schaatsbaan: in Doorn is de schaatsbaan al open

De Ryptsjerksterpolder is ook beschikbaar voor schaatsliefhebbers. De ondergelopen polder is de plek waar echte waaghalzen altijd als eerste het natuurijs op gaan. Het bleef even onzeker, maar inmiddels is duidelijk dat er Tweede Kerstdag geschaatst kan worden op het natuurijs.

De ijzers konden ook op Eerste Kerstdag al vroeg in de ochtend én middag weer om. Veel mensen lieten zich dat geen twee keer zeggen, want op meerdere plekken in het land werden de eerste rondjes van dit winterseizoen op het ijs al geschaatst.