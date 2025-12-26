Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Op deze plekken kun je Tweede Kerstdag de ijsbaan op

Op deze plekken kun je Tweede Kerstdag de ijsbaan op

Weerbericht

Vandaag, 09:55 - Update: 7 minuten geleden

Link gekopieerd

De koude nacht met matige vorst heeft ervoor gezorgd dat we op veel plekken in Nederland kunnen gaan schaatsen op Tweede Kerstdag. Onder meer natuurschaatsbanen in Zuid-Holland, Groningen, Drenthe en Gelderland worden geopend zodat liefhebbers hun schaatsen uit het vet kunnen halen en een rondje op de ijsbaan kunnen maken.

Onder meer de ijsbanen in Oosterbeek, Noordwijk en De Lier worden geopend. Ook natuurijsbanen in Noordlaren, Tolbert, Kiel-Windeweer en Alteveer in de provincie Groningen worden geopend voor publiek. In Drenthe kunnen schaatsliefhebbers hun hart ophalen op de ijsbaan in Nieuw-Buinen en Ruinen.

Daarnaast kan er ook geschaatst worden op de ijsbaan in Zeist en bij de Doornse IJsclub. Ook IJsvereniging Nieuw-Amsterdam/Veenoord bereidt zich voor het eerst deze winter voor op schaatsen op hun recent vernieuwde schaatsbaan.

Na een koude nacht ging vanochtend bij veel schaatsliefhebbers vroeg de wekker. In Doorn was het al vroeg druk:

Vroeg op de schaatsbaan: in Doorn is de schaatsbaan al open
1:34

Vroeg op de schaatsbaan: in Doorn is de schaatsbaan al open

De Ryptsjerksterpolder is ook beschikbaar voor schaatsliefhebbers. De ondergelopen polder is de plek waar echte waaghalzen altijd als eerste het natuurijs op gaan. Het bleef even onzeker, maar inmiddels is duidelijk dat er Tweede Kerstdag geschaatst kan worden op het natuurijs.

De ijzers konden ook op Eerste Kerstdag al vroeg in de ochtend én middag weer om. Veel mensen lieten zich dat geen twee keer zeggen, want op meerdere plekken in het land werden de eerste rondjes van dit winterseizoen op het ijs al geschaatst.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Natuurijs dik genoeg voor eerste marathon: hier wordt die vanavond verreden
Natuurijs dik genoeg voor eerste marathon: hier wordt die vanavond verreden
Dit doen Nederlanders het liefst op Tweede Kerstdag
Dit doen Nederlanders het liefst op Tweede Kerstdag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.