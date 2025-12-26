Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dit doen Nederlanders het liefst op Tweede Kerstdag

Panel

Vandaag, 07:37 - Update: 4 uur geleden

Link gekopieerd

Na een vaak drukke Eerste Kerstdag kiezen veel Nederlanders er op Tweede Kerstdag voor om het rustig aan te doen. Uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 28 procent helemaal niets heeft gepland en gewoon thuisblijft. Nog eens 24 procent blijft thuis maar ontvangt wel familie of vrienden. Daarmee wordt Tweede Kerstdag voor velen vooral een dag van bijkomen.

Toch gaat een deel van het land wél op pad. 31 procent bezoekt vandaag familie of vrienden. Voor wie de deur uitgaat is dat dus verreweg de belangrijkste bestemming.

Woonboulevard niet populair

Opvallend is dat slechts een heel klein deel nog kiest voor tradities als de meubel- of woonboulevard. Slechts 1 procent gaat op jacht naar een nieuwe bank of bed. Ook andere winkels hoeven geen grote drukte te verwachten. Uit eten gaan is met 7 procent een stuk geliefder dan winkelen.

Een paar Nederlanders trekken eropuit voor een evenement (2 procent) of een bezoek aan de kerk of andere religieuze bijeenkomst (3 procent). En hoewel we de afgelopen dagen vooral veel hebben gegeten, lijkt niemand zich daar erg druk om te maken: maar 4 procent gaat sporten. Een enkeling kiest voor schaatsen (1 procent), klussen (2 procent) of iets heel anders (10 procent).

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Natuurijs dik genoeg voor eerste marathon: hier wordt die vanavond verreden
Natuurijs dik genoeg voor eerste marathon: hier wordt die vanavond verreden
Tweede Kerstdag ijzig koud: gevoelstemperatuur door wind nog lager
Tweede Kerstdag ijzig koud: gevoelstemperatuur door wind nog lager
Bijzondere kersttraditie in Assendelft: abseilen in de kerk
Bijzondere kersttraditie in Assendelft: abseilen in de kerk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.