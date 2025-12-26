Dit doen Nederlanders het liefst op Tweede Kerstdag

Na een vaak drukke Eerste Kerstdag kiezen veel Nederlanders er op Tweede Kerstdag voor om het rustig aan te doen. Uit een peiling onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat 28 procent helemaal niets heeft gepland en gewoon thuisblijft. Nog eens 24 procent blijft thuis maar ontvangt wel familie of vrienden. Daarmee wordt Tweede Kerstdag voor velen vooral een dag van bijkomen.

Toch gaat een deel van het land wél op pad. 31 procent bezoekt vandaag familie of vrienden. Voor wie de deur uitgaat is dat dus verreweg de belangrijkste bestemming.

Woonboulevard niet populair

Opvallend is dat slechts een heel klein deel nog kiest voor tradities als de meubel- of woonboulevard. Slechts 1 procent gaat op jacht naar een nieuwe bank of bed. Ook andere winkels hoeven geen grote drukte te verwachten. Uit eten gaan is met 7 procent een stuk geliefder dan winkelen.

Een paar Nederlanders trekken eropuit voor een evenement (2 procent) of een bezoek aan de kerk of andere religieuze bijeenkomst (3 procent). En hoewel we de afgelopen dagen vooral veel hebben gegeten, lijkt niemand zich daar erg druk om te maken: maar 4 procent gaat sporten. Een enkeling kiest voor schaatsen (1 procent), klussen (2 procent) of iets heel anders (10 procent).