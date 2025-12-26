Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tweede Kerstdag zonnig maar ijzig koud: ochtendtemperatuur ver onder nul

Weerbericht

Vandaag, 06:39 - Update: 7 minuten geleden

Link gekopieerd

Na een stralende maar koude Eerste Kerstdag krijgen we op Tweede Kerstdag opnieuw volop zon. Wel blijft het ijzig koud. De temperatuur ligt de hele ochtend nog ruim onder nul. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Pas in de middag klimt het kwik iets omhoog. De wind maakt het extra pittig. Boven land is die matig uit het oosten tot noordoosten, maar langs de kust blaast hij vrij krachtig met windkracht 5. Vooral daar voelt het schraal aan. In de avond en nacht is het op veel plekken helder. Het vriest dan 2 tot 5 graden.

Op bovenstaande video zie je het uitgebreide weerbericht voor Tweede Kerstdag.

Zaterdag loopt de temperatuur op naar 1 à 2 graden. In een brede kuststrook is het beduidend zachter met 4 tot 7 graden. Zondag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar ruimte voor de zon. De dag start met lichte vorst en wordt uiteindelijk zo'n 3 graden.

Volgende week

De nieuwe week begint grijs, met maandag en dinsdag veel bewolking en af en toe een glimp van de zon. Het blijft droog en de middagtemperaturen liggen rond 5 à 6 graden. De nachtvorst verdwijnt geleidelijk.

Op Oudejaarsdag (woensdag) kan er een bui vallen, maar het lijkt nog wel enige tijd droog te blijven. Bij een west tot noordwestelijke wind ligt het kwik rond de 7 graden op de laatste dag van 2025.

Door Robert de Vries

Lees ook

Twee derde denkt dat er nooit meer een Elfstedentocht zal plaatsvinden
Twee derde denkt dat er nooit meer een Elfstedentocht zal plaatsvinden
ZIEN: Heel Holland op de schaats tijdens ijskoude Eerste Kerstdag
ZIEN: Heel Holland op de schaats tijdens ijskoude Eerste Kerstdag

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.