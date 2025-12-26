Tweede Kerstdag zonnig maar ijzig koud: ochtendtemperatuur ver onder nul

Na een stralende maar koude Eerste Kerstdag krijgen we op Tweede Kerstdag opnieuw volop zon. Wel blijft het ijzig koud. De temperatuur ligt de hele ochtend nog ruim onder nul. Dat meldt meteoroloog Robert de Vries.

Pas in de middag klimt het kwik iets omhoog. De wind maakt het extra pittig. Boven land is die matig uit het oosten tot noordoosten, maar langs de kust blaast hij vrij krachtig met windkracht 5. Vooral daar voelt het schraal aan. In de avond en nacht is het op veel plekken helder. Het vriest dan 2 tot 5 graden.

Op bovenstaande video zie je het uitgebreide weerbericht voor Tweede Kerstdag.

Zaterdag loopt de temperatuur op naar 1 à 2 graden. In een brede kuststrook is het beduidend zachter met 4 tot 7 graden. Zondag blijft het wisselend bewolkt met hier en daar ruimte voor de zon. De dag start met lichte vorst en wordt uiteindelijk zo'n 3 graden.

Volgende week

De nieuwe week begint grijs, met maandag en dinsdag veel bewolking en af en toe een glimp van de zon. Het blijft droog en de middagtemperaturen liggen rond 5 à 6 graden. De nachtvorst verdwijnt geleidelijk.

Op Oudejaarsdag (woensdag) kan er een bui vallen, maar het lijkt nog wel enige tijd droog te blijven. Bij een west tot noordwestelijke wind ligt het kwik rond de 7 graden op de laatste dag van 2025.