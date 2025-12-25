ZIEN: Heel Holland op de schaats tijdens ijskoude Eerste Kerstdag

De ijzers konden op Eerste Kerstdag al vroeg in de ochtend én middag weer om. En veel mensen lieten zich dat geen twee keer zeggen. Op meerdere plekken in het land zijn de eerste rondjes van dit winterseizoen op het ijs al geschaatst. Bekijk hierboven de beelden.

Onder andere in het Zuid-Hollandse De Lier kon er woensdagochtend al worden geschaatst. Maar ook in de provincies Groningen, Drenthe en in Utrecht hebben ijsmeesters van verschillende ijsverenigingen op kerstavond en in de nacht doorgewerkt om een mooie, gladde ijsbaan aan te leggen.

Moeder Natuur hielp goed mee: op veel plekken in het land vroor het flink in de nacht. Overdag bleef het kwik landelijk ook onder het vriespunt, waardoor er in De Bilt een zeldzame ijsdag werd genoteerd. Ook vanavond en vannacht blijft het vriezen. De kans dat er op Tweede Kerstdag geschaatst opnieuw kan worden is groot.