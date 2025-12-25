Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ZIEN: Heel Holland op de schaats tijdens ijskoude Eerste Kerstdag

Ontspanning

Vandaag, 17:04 - Update: 57 minuten geleden

Link gekopieerd

De ijzers konden op Eerste Kerstdag al vroeg in de ochtend én middag weer om. En veel mensen lieten zich dat geen twee keer zeggen. Op meerdere plekken in het land zijn de eerste rondjes van dit winterseizoen op het ijs al geschaatst. Bekijk hierboven de beelden.

Onder andere in het Zuid-Hollandse De Lier kon er woensdagochtend al worden geschaatst. Maar ook in de provincies Groningen, Drenthe en in Utrecht hebben ijsmeesters van verschillende ijsverenigingen op kerstavond en in de nacht doorgewerkt om een mooie, gladde ijsbaan aan te leggen.

Moeder Natuur hielp goed mee: op veel plekken in het land vroor het flink in de nacht. Overdag bleef het kwik landelijk ook onder het vriespunt, waardoor er in De Bilt een zeldzame ijsdag werd genoteerd. Ook vanavond en vannacht blijft het vriezen. De kans dat er op Tweede Kerstdag geschaatst opnieuw kan worden is groot.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kerstcadeau voor schaatsfans: meerdere natuurijsbanen open
Kerstcadeau voor schaatsfans: meerdere natuurijsbanen open
Schaatsliefhebbers, opgelet! Kunnen we Eerste Kerstdag schaatsen op natuurijs?
Schaatsliefhebbers, opgelet! Kunnen we Eerste Kerstdag schaatsen op natuurijs?
Temperaturen gaan flink dalen: kans op schaatspret tijdens kerst?
Temperaturen gaan flink dalen: kans op schaatspret tijdens kerst?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.